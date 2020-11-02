شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير يعلن تعاقد الإسماعيلى مع فييرا ويؤكد: عامر قرب وصبحى البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، أن ناديه تعاقد مع البرازيلى باتريك فييرا صانع ألعاب نجران السعودى ليكون الصفقة الرابعة فى الميركاتو الصيفى الحالي، مؤكداً أن ناديه اقترب من ضم عامر عامر حارس الإنتاج الحربى وفى حال فشل الصفقة يكون محمد صبحى المرشح للدراويش.

وأضاف سعفان الصغير، فى مداخلة هاتفية مع برنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "اتعلمنا الدرس خلاص، بعد موسم صعب أول مرة نراه منذ بداية الكورة، كنت بجيب الورقة والقلم واقعد احسب للإسماعيلى عشان ميهبطش للقسم الثانى".

وتابع سعفان الصغير، "تعاقدنا مع أرى بابل ورضوان شريفى وأحمد مصطفى ومؤخراً باتريك فييرا البرازيلى الذى لعب مع ريكاردو فى السعودية قبل ذلك ويتواجد معنا حالياً فى التدريب "

وأوضح مدرب حراس الإسماعيلى أن " كل خطوط النادى كانت غير موفقة هذا الموسم، لذا طلبت التعاقد مع أحد ثلاثة حراس مرمى بجانب محمد فوزى ومحمد مجدى، وطلبت من عضو مجلس الإسماعيلى إما التعاقد مع أحمد الشناوى حارس بيراميدز أو عامر عامر حارس الإنتاج الحربى أو أحمد مسعود حارس مرمى المصرى البورسعيدى، وقلت أى حد فيهم حتى لو إعارة المهم يكون فى حارس كبير عشان البطولة العربية اللى الاندية عايزة تشارك فيها بدل الاسماعيلى معرفش ازاى"

وأضاف سعفان الصغير، "الإسماعيلى بيخلص فى عامر عامر خلاص، وقولتلهم لو فشلنا فى التعاقد مع حارس من الثلاثة اللى طلبتهم نرجع محمد صبحى يختم حياته فى بيته الاسماعيلى، هو كان مشى بعد مشكلة مع إبراهيم عثمان لما رفض التنازل عن جزء من مستحقاته المادية ".

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وأضاف سعفان الصغير، "كل حراس المرمى فى مصر شبه بعض ماعدا خمسة هم التوب وفى كفة تانية وهم محمد الشناوى حارس الأهلى ومحمد أبو جبل حارس الزمالك والمهدى سليمان حارس بيراميدز ومحمود جاد حارس انبى ومحمد بسام حارس الطلائع "

وأنهى سعفان تصريحاته قائلا، "الميزانية فى الإسماعيلى لا تسمح بالتعاقد مع أى حارس من الخمسة المميزين لذا فضلنا الأسماء الأخرى."

و نجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف “أرى بابل” بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقه وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجمع الاسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدف وتلقت شباكه 13 هدف،