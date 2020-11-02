شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب كباتن منتخب مصر بعد استبعاد أحمد فتحى من القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة عن ترتيب كباتن منتخب مصر بعد استبعاد أحمد فتحي، لاعب الأهلي، من صفوف الفريق القومى الذى يبدأ معسكره غدا استعداداً لمواجهتى توجو فى تصفيات أمم أفريقيا. وقال المصدر إن ترتيب كباتن المنتخب كالتالى: عبد الله السعيد عمرو السولية محمد صلاح Advertisements محمد الننى أحمد حجازى أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري أسماء المنضمين من لاعبي الأهلي لقائمة الفريق الوطني استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. واللاعبون المنضمون هم: محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هانى وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى. وينضم هؤلاء اللاعبون إلى تدريبات المعسكر المفتوح بعد غد الأربعاء، وأكد محمد بركات مدير المنتخب أن الفريق يبدأ معسكره المفتوح غدا الثلاثاء.

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