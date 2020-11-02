ترتيب كباتن منتخب مصر بعد استبعاد أحمد فتحى من القائمة

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب كباتن منتخب مصر بعد استبعاد أحمد فتحى من القائمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة عن ترتيب كباتن منتخب مصر بعد استبعاد أحمد فتحي، لاعب الأهلي، من صفوف الفريق القومى الذى يبدأ معسكره غدا استعداداً لمواجهتى توجو فى تصفيات أمم أفريقيا.
وقال المصدر إن ترتيب كباتن المنتخب كالتالى:
عبد الله السعيد
عمرو السولية
محمد صلاح
محمد الننى
أحمد حجازى
أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري أسماء المنضمين من لاعبي الأهلي لقائمة الفريق الوطني استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
واللاعبون المنضمون هم: محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هانى وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى.
وينضم هؤلاء اللاعبون إلى تدريبات المعسكر المفتوح بعد غد الأربعاء، وأكد محمد بركات مدير المنتخب أن الفريق يبدأ معسكره المفتوح غدا الثلاثاء.
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