شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر يكشف اتصالات فضل لاستبعاد كهربا من الفراعنة ويؤكد: المنتخب هو الخاسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى يواجه أزمة كبيرة حاليا، خاصة بعد المشادة التى حدثت بين محمد فضل وكهربا. وقال عبر برنامجه ملعب الصقر، "الأزمة أن الكل بدأ يبحث عن الحصول على حقه، وكان المفترض أن قائمة منتخب مصر التى ستخوض مباراتين مهمتين، سيتم الإعلان عنها، والمفروض أن لاعبى الأهلى كان سيتم الإعلان عنه بعد لقاء طلائع الجيش".

وأضاف الصقر، "هناك اتصالات دارت لاستبعاد كهربا وهو الذى أدى إلى تأجيل إعلان قائمة منتخب مصر.. دائما الأولويات لمنتخب مصر، بعيدا عن الأهواء الشخصية، الكل يحاول إثبات أنه الأقوى، وفى النهاية المتضرر الكرة المصرية والمنتخب الوطني".

وتابع أحمد حسن، "كان هناك لاعب سينضم لمنتخب مصر، ولكن بعد اتصالات تم استبعاده، وهناك لاعبون انضموا مثل رمضان صبحى الغائب عن المشاركة منذ فترة طويلة عن المباريات.. كيف لا يتم الاستعانة بكهربا رغم أنه يشارك بشكل أساسي، كان تواجده فى المنتخب مهم لأنه جاهز فى الوقت الحالي.. أحمد فتحى قد يتم استبعاده من معسكر منتخب مصر القادم أيضًا".

وأضاف حسن، "الأزمة بدون لازمة، والخاسر الأكبر منتخب مصر، حسام البدرى فى مأزق، هل يرضى اللجنة الخماسية بسبب كهربا، وسيواجه انتقادات خاصة بعد ضم لاعبين لا تشارك فى المباريات، المفروض أن المدير الفنى هو صاحب الرأى الأول والأخير لأنه المسئول فنيا عن منتخب مصر".

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وأكمل الصقر، "الأهلى يرى أن كهربا يستحق الانضمام لمنتخب مصر، واللاعب يستحق التواجد بالفعل، مع تريزيجيه، خاصة أن رمضان بعيد عن المشاركة فى المباريات، الجهاز الفنى للمنتخب أصبح فى موقف صعب، والمفترض أن المعسكر سيبدأ خلال يومين.. أتمنى ألا نستيقظ على كارثة ويكون منتخب مصر بعيدا عن أمم أفريقيا المقبلة، كنت أتمنى ألا تسير الأمور بهذا الشكل".

وفى ذات السياق، تسببت أزمة محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مع محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، فى استبعاد الأخير من معسكر المنتخب الوطنى الذى سينطلق غداً، الثلاثاء، استعداداً لمباراتى توجو يومى 14 و17 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريفيا.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، والذى سيُعلن قائمة المنتخب بعد قليل، تلقى اتصالات من محمد فضل طالبه خلالها الأخير باستبعاد كهربا بسبب الأزمة التى حدثت بينهما خلال حفل تسليم درع الدورى للأهلى أمس الأول، السبت، باستاد السلام بعد فوز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى ختام بطولة الدوري.

وشهدت الساعات الماضية تفاقم أزمة كهربا مع فضل خاصة بعد تصريحات الأخيرة أمس التى أعلن خلالها إحالة لاعب الأهلى للجنة الأنضباط وتطورت الأزمة وطالب فضل جهاز المنتخب بقيادة حسام البدرى استبعاد كهربا من معسكر المنتخب المقبل حيث أجرى فضل مكالمة هاتفية مع البدرى أمس لمطالبته بإستبعاد اللاعب من المعسكر كنوع من أنواع العقاب له على ما بدر منه فى حفل تتويج الاهلى بالدوري.