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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،الدورى الجاى استثنائى.. اقتراح بإقامته من دور واحد أو بدون لاعب المنتخب الأولمبى ، مدة التعاقد شرط الأهلي للموافقة على إعارة لاعبيه فى الموسم الجديد .

اتحاد الكرة يعلن رسميا أسماء 95 ناديا لحضور الجمعية العمومية

فور انتهاء الموسم الكروي 19-2020 الذى يحتسب بختام مسابقة الدوري الممتاز، تم تصنيف الأندية التى يحق لها المشاركة فى اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، وتم اعتماده من اللجنة الأولمبية المصرية حسب القانون، وجاء على النحو التالي، عدد الأندية 95 ناديا، ليتم تقليص الجمعية العمومية من 224 نادياً إلى 95 فقط.

مدة التعاقد شرط الأهلي للموافقة على إعارة لاعبيه فى الموسم الجديد

وضعت لجنة التخطيط بالأهلى شرطاً للموافقة على إعارة أى لاعب خلال الموسم الجديد، سواء من اللاعبين المعارين هذا الموسم أو المقيدين فى قائمة الفريق الأحمر، وأكدت اللجنة أن المد يساوى مدة الإعارة على أقل تقدير أو إضافة سنة أخرى، بحسب اختلاف كل حالة. حسام البدرى يستبعد كهربا من معسكر المنتخب بعد مكالمة محمد فضل تسببت أزمة محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مع محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، فى استبعاد الأخير من معسكر المنتخب الوطنى الذى سينطلق غداً، الثلاثاء، استعداداً لمباراتي توجو يومى 14 و17 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريفيا. Advertisements

منتخب مصر فى المركز الثالث بالمجموعة وتوجو الأخير قبل مواجهتى نوفمبر

يخوض منتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، مباراتين غاية فى الأهمية أمام توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، ويبدأ منتخب مصر معسكره غداً بالتجمع الخامس ويخوض تدريباته بملعب بتروسبورت أيام 3 و4 و5 و6 نوفمبر على أن يحصل اللاعبون على راحة يومى 7 و8 قبل الدخول فى معسكر مغلق استعدادا للمباراتين الحاسمتين.

أعلن نادى البنك الأهلي، فى مؤتمر صحفى بمقر النادى، ضم 3 لاعبين بعد صعود الفريق لدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم عن مجموعة الصعيد، وتعاقد نادى البنك الأهلي مع محمد كوفي لاعب الزمالك وعدد من الأندية الأخرى السابق وكذلك الثنائى موسى دواره وأحمد ياسين.

رسميا.. استبعاد حسين الشحات ومحمد فاروق من قائمة المنتخب للإصابة

أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها حسين الشحات، لاعب النادى الأهلي تحت إشراف طبيب المنتخب الوطنى الدكتور محمد أبوالعلا، إصابته بشد فى العضله الخلفية، وقال محمد بركات مدير المنتخب الوطني، إن الدكتور محمد أبوالعلا عرض نتائج الكشف الطبي علي حسام البدرى صباح اليوم، وأكد فى تقريره صعوبة لحاقه بمعسكر المنتخب الوطنى نظرا لضيق الوقت، خاصة أنه علاجه وتأهيله يستوجبان فترة قد تصل إلى أسبوع.