شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حسين الشحات: بحب الزعيم والهضبة وأول مرتب خدته 18جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو حسين الشحات صانع ألعاب النادى الأهلى.

ما هى أكثر هواية تفضلها ببعيداً عن الكرة؟

البقاء مع أسرتى وأصدقائى هو أكثر ما أحبه خارج الكرة، سواء فى البيت أو خارجه.

من هو مطربك المفضل؟

عمرو دياب مطربى المفضل وأحب بالتحديد أغنية "تملى معاك".

ما هى ذكرياتك مع المدرسة؟

ما كنتش بحب أروح المدرسة وكنت أحرص على الحضور فقط فى أيام لعب الكرة، ومابحبش أصحى بدرى.

لو ما كنتش لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون؟

قبل كرة القدم عملت فى أكثر من مهنة، عملت فى بنزينة وشركة ألومينتال.

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ما هو أول مرتب حصلت عليه؟

كنت ألعب فى نادى مدينة نصر، وأول مرتب كان 18 جنيهاً، وأول مرة أخذت مرتب كبير كان 200 جنيه وأخذتها وجريت على أمى.

ما هو أكثر موقف لا تنساه؟

كنت مع فريق الشرقية للدخان ونستعد لمواجهة شباب بشتيل، وتعرضنا للكثير من الشتائم أثنا نزول الملعب لأننا لو كنا فوزنا كان فريق بشتيل سيهبط درجة ثالثة، فوزنا بهذا اللقاء واشتعلت الأحداث والخناقات، وأول ما شوفنا الخناقة نطينا من على سور الملعب وطلعنا على الدائرى بجزم الكورة والجماهير كانت بتجرى ورانا.

ما هو أكثر مكان تحب السفر إليه؟

الإسكندرية.

من هو ممثلك المفضل؟

الفنان عادل إمام أعشق جميع أفلامه.