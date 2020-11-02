شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحدد 14 ديسمبر موعدا مبدئيا لانطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، 14 ديسمبر المقبل موعداً مبدئياً لانطلاق الموسم الجديد لدورى الرجال الممتاز على أن ينتهى يوم 4 أبريل المقبل أى قبل إنطلاق شهر رمضان.

وقررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى إجراء تعديلات تنظيمية فى الموسم الجديد 2020 / 2021 فيما يخص الأندية وعقود اللاعبات، حيث ألزمت اللجنة كل نادى بتحرير عقود لجميع أندية الممتاز للسيدات القسم الأول بحيث يكون للاعبة التى أمضت مدة لا تقل عن 4 سنوات بالمراحل السنية ما قبل الدرجة الأولى بتعيين توقيعها مدة لا تقل عن موسمين " حق رعاية " ولا يجوز للنادى تجزئة المدة .

كما تقررعلى اللاعبة الدولية المحدد لها عقد مرحلتى الناشئات و الشابات عدم الإنتقال لأى نادٍ آخر بانتهاء مدة العقد، بينما لاعبة الدرجة الأولى تنتقل بانتهاء مدة العقد ، مع تحديد رسوم 300 جنية للعقد عن كل موسم .

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