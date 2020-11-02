الامارات | المنتخب المصري يستدعي 6 لاعبين من الأهلي.. (كهربا) خارج الحسابات

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المصري يستدعي 6 لاعبين من الأهلي.. (كهربا) خارج الحسابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام البدري، عن أسماء اللاعبين المنضمين من فريق الأهلي استعدادا لمواجهة توجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وسيواجه المنتخب المصري نظيره التوجولي ذهابا وايابا يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وذكر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن البدري اختار ستة لاعبين من الأهلي للانضمام إلى استعدادات المنتخب وهم حارس المرمى محمد الشناوي والمدافعان أيمن أشرف ومحمد هاني بالإضافة إلى لاعبي الوسط عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي، فيما استبعد الجهاز الفني للمنتخب المصري لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم (كهربا) الذي دخل في مشادة كلامية مؤخراً مع عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري محمد فضل، خلال تتويج الأهلي بدرع الدوري المصري، أول من أمس.

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وقال محمد بركات مدير المنتخب إن سداسي الأهلي سينتظم في تدريبات المنتخب بعد غد الأربعاء.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بتصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث واجه كل من كينيا و جزرالقمر، وتعادل معهما 1/ 1 وصفر / صفر على الترتيب.

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