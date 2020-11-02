الامارات | بالفيديو: حارس مرمى منحوس.. من بطل إلى ضحية في ثوانٍ!

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: حارس مرمى منحوس.. من بطل إلى ضحية في ثوانٍ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول حارس مرمى فريق فيناروس الإسباني -أحد أندية الدوري الإسباني للهواة- من بطل إلى ضحية خلال الثواني الأخيرة من مباراة فريقه في "الديربي" أمام الفريق الضيف بينيسكولا.

وذكر موقع قناة "روسيا اليوم" بأن حارس فيناروس خرج من مرماه للمشاركة في الهجمة الأخيرة وسجل هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 95، وأثناء عودته إلى ملعبه بعد فرحة عارمة تفاجأ بالفريق الخصم ينفذ ضربة البداية بطريقة سريعة فسكنت كرة مباغتة شباكه فيما افتش الأرض حزناً وكل ذلك في ثوانٍ معدودة، لتنتهي المباراة بخسارة فريقه 1-2 وسط أحداث دراماتيكية.

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وأشارت القناة إلى أن المباراة أقيمت في الدوري من الدرجات الأدنى في إسبانيا، إلا أن حساسية "الديربي" وقرب المسافة بين المدينتين، التي لا تتجاوز 20 كيلومترا، زادا من حجم خيبة الحارس الذي تلقى انتقادات لاذعة، مضيفة إلى أن هناك 37 مجموعة وأكثر من 600 فريق في دوري الهواة الإسباني لكرة القدم.

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