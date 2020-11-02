- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: حارس مرمى منحوس.. من بطل إلى ضحية في ثوانٍ! والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول حارس مرمى فريق فيناروس الإسباني -أحد أندية الدوري الإسباني للهواة- من بطل إلى ضحية خلال الثواني الأخيرة من مباراة فريقه في "الديربي" أمام الفريق الضيف بينيسكولا.
وذكر موقع قناة "روسيا اليوم" بأن حارس فيناروس خرج من مرماه للمشاركة في الهجمة الأخيرة وسجل هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 95، وأثناء عودته إلى ملعبه بعد فرحة عارمة تفاجأ بالفريق الخصم ينفذ ضربة البداية بطريقة سريعة فسكنت كرة مباغتة شباكه فيما افتش الأرض حزناً وكل ذلك في ثوانٍ معدودة، لتنتهي المباراة بخسارة فريقه 1-2 وسط أحداث دراماتيكية.
وأشارت القناة إلى أن المباراة أقيمت في الدوري من الدرجات الأدنى في إسبانيا، إلا أن حساسية "الديربي" وقرب المسافة بين المدينتين، التي لا تتجاوز 20 كيلومترا، زادا من حجم خيبة الحارس الذي تلقى انتقادات لاذعة، مضيفة إلى أن هناك 37 مجموعة وأكثر من 600 فريق في دوري الهواة الإسباني لكرة القدم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو: حارس مرمى منحوس.. من بطل إلى ضحية في ثوانٍ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.