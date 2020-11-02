شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يدافع عن صلاح: تعرض للضرب ولا أتفهم سبب الهجوم عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، بعد الاتهامات التي طالته بتعمده السقوط داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلات جزاء.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: « الكرة التي تعرض فيها صلاح للعرقلة في منطقة جزاء وست هام مخالفة واضحة لكل من شاهدها، ولقد تحدثت مع صلاح يوم أمس حول ما يشعر به، وصدق أو لا تصدق، قال إنه تعرض لثلاث ضربات وواحدة منهم كانت من موقف ركلة الجزاء».

وأضاف كلوب: « كان هناك احتكاك واضح بين أرثر ماسواكو وصلاح، لذا لا أتفهم الانتقادات التي وجهت إليه».

صلاح حصل على ركلة جزاء في لقاء ميتلاند بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يتكرر الأمر نفسه أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم السبت.