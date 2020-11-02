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شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال صيانة باستاد الاسكندرية قبل موسم الشتاء.. صور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في اطار استعدادات استاد الاسكندريه لاستقبال موسم الشتاء وبالتعاون مع شركه الصرف الصحي برئاسة اللواء محمود نافع تم صباح اليوم الاثنين اجراء عمليه الصيانة الشاملة لشبكه الصرف الخاصة بالملعب، بإشراف ومتابعة الدكتور محمد عبدالرازق، مدير هيئة الاستاد، وذلك استعدادا للموسم الرياضي القادم.
وكان ملعب الاسكندرية الرياضي قد احتضن العديد من مواجهات الموسم النصرم ببطولة الدوري الممتاز، لأندية سموحة والاتحاد السكندري، وغيرها من مباريات الأندية محلياً وقارياً.
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