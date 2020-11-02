شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين:جارث بيل سيصبح أقوى مع كل لقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، عن سعادته بتسجيل زميله جاريث بيل هدف انتصار السبيرز على برايتون بنتيجة (2-1)، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كين، عقب المباراة بحسب ما نقلت "بي بي سي": "قلنا بأنها ستكون فرصة عظيمة أن نرتقي إلى المركز الثاني في الدوري ووضع أنفسنا هناك، كان علينا التمسك بتلك الفرصة".

وأضاف مهاجم توتنهام هوتسبير: "أنا سعيد للغاية من أجل جاريث (بيل) بدخوله في المباراة وترك التأثير، وهذا ما نحتاج إليه للفوز بالمباريات".

وواصل: "حظي بفترة إعدادية صغيرة للموسم معنا، والأمر يتعلق بأن يكون لائق بدنيًا ويتمتع بالحدة، والكل يعرف ما يمكن أن يقدمه في أعلى المستويات".

وأتم: "سيصبح أقوى مع كل لقاء، ونحتاح لأن يترك كل اللاعبين التأثير في المباريات، فرطنا في بعض النقاط، واليوم كان يمكن أن يحدث سيناريو مشابه، ولكننا نتعلم".