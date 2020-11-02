شكرا لقرائتكم الدولى لليد يعلن الإجراءات الاحترازية لإعلاميين كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى الإجراءات الاحترازية للصحفيين والإعلاميين خلال النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، ضمن خطته المطولة للوقاية من فيروس كورونا خلال البطولةوذكر الموقع الرسمي للبطولة إجراءات الاتحاد الدولى كالتالى :

كل من يشترك في تغطية البطولة، ومؤسساتهم والعاملين فيها، يجب أن يلتزموا بالقوانين المحلية وكذلك الإجراءات الخاصة بخطة الوقاية من فيروس كورونا.

هذا يتضمن الخضوع لتحليل PCR كل 72 ساعة، وارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافة مناسبة من الجميع، والغسيل المستمر للأيدي ، وكذلك، يجب أن يلتزم كل المختصين بالث بكل المتطلبات المحلية خلال عملهم، مثل استعمال الزجاج الفاصل Plexiglass بين أماكن التشغيل.

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كل من يعمل في صالة المباراة، سيتم إعلامه بكل المتطلبات والممنوعات بوقت كاف قبل بداية عمله. وسيعمل الفريق الطبي الخاص بالصالة على التأكد من احترام كل الإجراءات.

بشكل عام، سيتم تقليل مندوبي الإعلام والشركات المختصة بالبث إلى الحد الأدنى بالنظر لسعة كل صالة، وسيتم توفير خدمات طبية لمندوبي الإعلام في الصالات.

وسيتم تحديد عدد المسموح لهم بالتواجد للعمل في الصالات بناء على القانون المصري، ومساحات العمل المتاحة بالنظر للإجراءات الصحية المتبعة، وعدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في كل منطقة من الملعب بحسب البند 9.3 من الخطة.