شكرا لقرائتكم سموحة يطلب من الأهلى تجديد إعارة محمد عبد المنعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو سموحة بشكل رسمى من نظرائهم بالنادى الأهلى تجديد إعارة محمد عبد المنعم مدافع القلعة الحمراء لمدة موسم أخر بعد نجاحه مع الموج الأزرق ومشاركته بشكل أساسى ونيل ثقة أحمد سامى المدير الفنى للفريق الذى أوصى بضرورة تجديد الإعارة حال موافقة الأهلى .

كان مسئولو الأهلى قد أوصوا بضرورة عودة اللاعب بعد تألقه مع سموحه إلا أن موسيمانى المدير الفنى للأهلى اختار أربع لاعبين من المعارين للعودة من جديد وهم صلاح محسن وناصر ماهر المعارين لسموحه فى الموسم الماضى وأكرم توفيق مدافع وسط الجونة ، ومحمد شريف الذى نجح مع إنبى واحتل وصافة ترتيب هدافى الدورى برصيد 14 هدفا .

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من ناحيى أخرى يُناقش مسئولو النادي الأهلي عرض نادي سموحة لاستعارة أحمد ريان مهاجم الفرق الأحمر المنتهية إعارته للجونة تمهيداً لضمه في الموسم الجديد خاصة بعد نجاح اللاعب في تقديم موسم مميز مع الجونة فضلاً عن اقتناع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بإمكانياته الفنية والبدنية.

ويرغب مسئولو سموحة في التعاقد مع مهاجم صريح مميز لتعويض حسام حسن مهاجم الفريق الحالي، والذي اقترب من الرحيل خلال الفترة المقبلة لأحد الأندية الخلجية، وتلقى أحمد ريان أكثر من عرض مؤخرا أبرزها من الجونة الذي يرغب في تجديد استعارته.