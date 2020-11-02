شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يحدد 14 ديسمبر موعدا مبدئيا لانطلاق الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى يوم 14 ديسمبر القادم موعدا مبدئيا لإنطلاق الموسم الجديد لدورى الرجال الممتاز على أن ينتهى يوم 4 أبريل المقبل أى قبل إنطلاق شهر رمضان .

قررت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى، إجراء تعديلات تنظيمية فى الموسم الجديد 2020 / 2021 فيما يخص الأندية و عقود اللاعبات ، حيث ألزمت اللجنة كل نادى بتحرير عقود لجميع أندية الممتاز للسيدات القسم الأول بحيث يكون للاعبة التى أمضت مدة لا تقل عن 4 سنوات بالمراحل السنية ما قبل الدرجة الأولى بتعيين توقيعها مدة لا تقل عن موسمين " حق رعاية " ولا يجوز للنادى تجزئة المدة .

كما تقررعلى اللاعبة الدولية المحدد لها عقد مرحلتى الناشئات و الشابات عدم الإنتقال لأى نادى أخر بإنتهاء مدة العقد ، بينما لاعبة الدرجة الأولى تنتقل بإنتهاء مدة العقد ، مع تحديد رسوم 300 جنية للعقد عن كل موسم .

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فيما تقرر السماح بإنتقال أى لاعب أو لاعبة فى مراحل الناشئين و الناشئات والشباب و الشابات بين المحافظات بدون إستغناء ما عدا محافظتى القاهرة و الجيزة .

وقررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب تعيين الثنائي محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية التى تحدد لها يوم 11 ديسمبر المقبل.