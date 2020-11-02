شكرا لقرائتكم تأهل منتخبات السلة تحت 18 سنة إلى كأس العالم 3x3 بالمجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تاهل منتخب ناشئين كرة السلة تحت 18 سنة بنات واولاد ، الى منافسات كاس العالم 3x3 والتى تقام في المجر فى الفترة من 24 إلى 29 أغسطس من العام المقبل .

ويقود المنتخب المصري تحت 18 سنة للأولاد محمد سمير، فيما يقود هيثم عيد الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 18 سنة للبنات.

جاء تأهل المنتخب الى المونديال وفقا لتصنيف الاتحاد الدولى ، وقالت رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس لجنة 3x3 أن التأهل إلى كأس العالم يكون بناءً على تصيف الاتحاد الدولي" ، وأضافت "منذ العام الماضي ومصر تتسيد قارة إفريقيا في منافسات هذه المرحلة السنية ونتصدر التصنيف بجانب تتويج منتخب الأولاد ببطولة إفريقيا وهو ما أكد أحقيتنا في التواجد في المحفل العالمي العام المقبل".

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وتابعت رحاب "التأهل لكأس العالم جاء بناءً على خطة مدروسة والتأهل هو ثمار ونتاج مجهود بذله كل القائمين على المنظومة .

واضافت الغنام أن بطولة الدوري 3x3 تحت 18 سنة تستكمل منافساتها في الوقت الحالي بمشاركة جميع الأندية حيث يمثل كل نادي فريق سلة 5x5 بجانب فريق سلة 3x3 في خطوة منا لزيادة انتشار اللعبة حيث نهدف لتمثيل مصر في الاولمبياد المقبلة بعد اعتمادها كلعبة أولمبية".

واختتمت رحاب الغنام تصريحاتها "وزارة الرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي تبارك خطوات الاتحاد في زيادة شعبية لعبة 3x3 ونسير في خطوات منتظمة من أجل إيجاد حافز رياضي للاعبين واللاعبات"