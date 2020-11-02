شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي ينضمون لمعسكر المنتخب الأربعاء استعداداً لمواجهتي توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينضم لاعبو النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر بعد غداً الأربعاء وفقاً للاتفاق المبرم بين محمد بركات مدير المنتخب وجهاز الكرة بالأهلي بعد إعلان قائمة اللاعبين المختارين لتمثيل منتخب مصر من الفريق الأحمر، وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أسماء المنضمين من لاعبي الأهلي لقائمة الفراعنة استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشملت قائمة اللاعبين المنضمين من الأهلي محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى، واستبعد أحمد فتحى وكهربا وحسين الشحات، كما استبعد البدرى حسين لاشحات لاعب الأهلى بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها تحت إشراف طبيب المنتخب الوطنى الدكتور محمد أبوالعلا، إصابته بشد فى العضله الخلفية، وقال محمد بركات مدير المنتخب الوطني، إن الدكتور محمد أبوالعلا عرض نتائج الكشف الطبي علي حسام البدرى صباح اليوم، وأكد فى تقريره صعوبة لحاقه بمعسكر المنتخب الوطنى نظرا لضيق الوقت، خاصة أنه علاجه وتأهيله يستوجبان فترة قد تصل إلى أسبوع.

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وأكد مدير المنتخب صعوبة لحاق محمد فاروق لاعب بيراميدز بالمعسكر أيضاً، بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها بمعرفة طبيب المنتخب أنه يعاني من شد فى السمانى ويحتاج أيضا لفترة علاج.

ويدخل الفريق القومي معسكرا مفتوحا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة توجو مباراتين ذهابًا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري في منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.