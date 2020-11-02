شكرا لقرائتكم سموحة يتفاوض مع عاصم صلاح لتدعيم الجبهة اليسرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو سموحه فى مفاوضات جادة مع عاصم صلاح ظهير أيسر طلائع الجيش من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الجبهة اليسرى للموج الأزرق بعد عودة أحمد فتوح لفريقه السابق الزمالك .

ولم يشارك عاصم صلاح مع طلائع الجيش فى الموسم الماضى بسبب الإصابة واعتماد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق العسكرى على محمد ناصف .

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ويرغب مسئولو سموحه فى تدعيم الجبهة بلاعبين سوبر حتى لا يقع الفريق فى أزمة عدم وجود البديل مثلما حدث فى الموسم الماضى عندما كان يغيب أحمد فتوح عن بعض المباريات للإيقاف أو الإصابة .

من ناحية أخرى يُناقش مسئولو النادي الأهلي عرض نادي سموحة لاستعارة أحمد ريان مهاجم الفرق الأحمر المنتهية إعارته للجونة تمهيداً لضمه في الموسم الجديد خاصة بعد نجاح اللاعب في تقديم موسم مميز مع الجونة فضلاً عن اقتناع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بإمكانياته الفنية والبدنية.

ويرغب مسئولو سموحة في التعاقد مع مهاجم صريح مميز لتعويض حسام حسن مهاجم الفريق الحالي، والذي اقترب من الرحيل خلال الفترة المقبلة لأحد الأندية الخلجية، وتلقى أحمد ريان أكثر من عرض مؤخرا أبرزها من الجونة الذي يرغب في تجديد استعارته.