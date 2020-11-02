البنك الأهلي يُعلن عن 3 صفقات استعدادا للموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، مساء اليوم الاثنين، ابرام 3 صفقات، استدادا لخوض الفريق لمنافسات الدوري للموسم المقبل.
ونشر البنك الأهلي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، كواليس المؤتمر الصحفي للإعلان عن الصفقات الجديدة وهم كل من محمد كوفي، والغيني "موسى دياوارا "، وأحمد ياسين.
وتعاقد البنك الأهلي الصاعد حديُثًا للدوري الممتاز، مع كوفي قادما من سموحة في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.
وحصل نادي البنك الأهلي على توقيع اللاعب موسى دياوارا قادمًا من الانتاج الحربي، ويلعب في مركز الجناج، كما انتقل أحمد ياسين إلى البنك الأهلي قادما من مصر المقاصة.
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