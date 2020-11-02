إصابة توتي بفيروس كورونا بعد أيام من وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أصيب فرانشيسكو توتي قائد فريق روما التاريخي، وزوجته إيلاري، بعدوى فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، أن توتي يخضع للعزل في منزله بمدينة تورينو.
وظهرت أعراض كورونا على توتي، ليتأكد إصابته بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة، حيث يعانى توتي من الحمي والضعف.
وكان إنزو والد توتي، توفي يوم 12 أكتوبر الماضي، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، فيما أصيبت والدته بالعدوى في الوقت ذاته.
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