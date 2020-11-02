مدرب الرجاء: استفدنا من تأجيل لقاء الزمالك.. والدفاع "مجازفة" كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث جمال سلامي مدرب الرجاء المغربي عن مواجهة فريقه المقبلة ضد الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أن المواجهة ستكون مشحونة وستشهد "مفاجآت".

ويستعد الرجاء ليحل ضيفًا على الزمالك يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تفوق الفريق الأبيض في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وخلال تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية، قال سلامي: "بلا شك تأجيل المباراة من الأول من نوفمبر إلى الرابع من الشهر ذاته، أتاح لنا الفرصة لاستعادة عدد كبير من اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف: "عدم الانتظام بشكل جماعي في التدريبات سيؤثر على اللياقة البدنية للاعبين، لكن في الوقت ذاته فإن الذي يتحكم في تلك المباريات هو الروح الجماعية للفريق، ولاعبو الرجاء قدموا أمثلة كثيرة لقوة هذه الروح خلال الموسم."

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وتابع سلامي حديثه: "مباراتنا ضد الزمالك ثقيلة ومشحونة وستشهد الكثير من المفاجآت، لكننا نفكر في تحقيق الفوز فقط خلال المباراة، وعند النظر لتاريخ كرة القدم نرى دلائل كثيرة عن سقوط أندية كان لها الأفضلية في التأهل".

وواصل مدرب الرجاء: "هناك سلاح أشهرناه في كثير من مبارياتنا هذا الموسم، وهو سلاح الريمونتادا، ومع كل الإحترام الذي نظهره للزمالك وهو من الأندية القوية إفريقيا، لكننا قادمون للقاهرة للعودة منها ببطاقة الترشح للمباراة النهائية".

وعن توقعاته لسيناريو المباراة، قال: "أنا لست عرّافًا لأتوقع سيناريو للمباراة، سنلعب مباراة من 90 دقيقة، ويتعين علينا توجيه المباراة لما نريد، كيف سنفعل ذلك؟ هذا ما ستعرفونه يوم المباراة، المهم هو أننا قادرون على فعل ذلك."

وأتم قائلًا: "الزمالك سيستفيد من عاملي الأرض والجمهور، وسيدخل المباراة للدفاع عن مكسب الذهاب، كل مدرب يعرف جيدا أن اللعب 90 دقيقة كاملة بطريقة دفاعية هو مجازفة خطيرة، المباراة ستكون مفتوحة".