مصدر لمصراوي: ترتيب شارة القيادة بـ "الأقدمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

قال مصدر بالجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، إن شارة قيادة الفراعنة ستظل بالأقدمية خلال المعسكر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري، معسكرًا خلال الشهر الجاري، استعدادًا لمواجهة توجو يومي يومي 14 و17 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وبحسب ما ذكره المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن "شارة القيادة" ستظل بالأقدمية خلال المعسكر المقبل بعد استبعاد أحمد فتحي من القائمة.

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وأضاف المصدر، أن الأمر سيتم النظر فيه مستقبلًا حسب وجهة نظر المدير الفني.

وأعلن جهاز الفراعنة قبل قليل، انضمام 6 لاعبين من صفوف الأهلي إلى المعسكر هم: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحمدي فتحي.

جدير بالذكر أن ترتيب شارة القيادة بعد أحمد فتحي كالآتي: عبد الله السعيد، أحمد حجازي، محمد النني ثم محمد صلاح.