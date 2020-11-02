البدري يستدعي 6 لاعبين من الأهلي.. ليس من بينهم كهربا ومروان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، ضم 6 لاعبين من النادي الأهلي، لقائمة المنتخب.
وضم البدري 6 لاعبين من الأهلي جاءوا كالتالي: محمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومحمد هاني، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وحمدي فتحي.
وينضم اللاعبون الستة لمعسكر المنتخب المفتوح بدءًا من يوم الأربعاء.
ويستعد المنتخب لخوض مباراتي توجو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الكاميرون 2021، والمقررتين يومي 14، و14 نوفمبر الجاري.
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