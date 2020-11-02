"ليه الوقت ده بالذات؟".. الأولمبية ترد على سؤال جماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رد شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، على سؤال جماهير الزمالك "ليه الوقت ده بالذات؟"، بعد إيقاف رئيس الزمالك مرتضى منصور وبطلان لائحة النادي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال العريان: "رئيس نادي الزمالك أصبح لا وجود له داخل القلعة البيضاء، اللجنة الأولمبية تراجع قرارات كل الاتحادات، ومن لهم حقوق الحضور في الجمعيات العمومية."

وتابع: "إيقاف رئيس النادي تم بناء على تحقيقات، وتم إبلاغ الاتحادات الرياضية، كما أبلغنا وزارة الشباب والرياضة، ونادي الزمالك".

وعن سؤال جماهير نادي الزمالك "ليه الوقت ده بالذات" خاصة وأن الفريق مُقبل على خوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال العريان: "إذا تقدمت بقضية، هل سيؤجل القاضي الحكم بناء على أمور أخرى!؟، القضية أخدت مجراها وتم صدور الحكم من جانب لجنة التسوية".

Advertisements

وواصل: "من حق الزمالك الاستئناف على قرار بطلان اللائحة، لكن حاليا بالنسبة للجنة الأولمبية فإن رئيس نادي الزمالك لا وجود له ولا يمارس أي دور رياضي مع أي جهة رياضية آخرى".

وأكمل: "أي ورقة تخرج بتوقيع مرتضى منصور لن يتم اعتمادها، ونادي الزمالك ليس طرفًا في الأزمة مطلقًا".

وأردف: "لا يوجد أي استئناف على قرار إيقاف مرتضى منصور، رئيس الزمالك أصبح لا وجود له، ومع أول جمعية عمومية سيتم إقامة انتخابات على المقاعد الشاغرة."

وأتم: "انتخابات الزمالك بالكامل موعدها بعد الدورة الأولمبية 2021، وسواء أقيمت أو لم تقم البطولة سيتم إجراء انتخابات للأندية".