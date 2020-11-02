بالفيديو.. بدر بانون للإعلام المغربي قبل السفر للقاهرة: "تخلصت منكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربي بعض الصحفيين في مطار محمد الخامس، قبل سفره بصحبة بعثة فريقه إلى الأراضي المصرية، لخوض مواجهة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، أمام الزمالك.

وخسر الرجاء مواجهة الذهاب في الدار البيضاء بهدف نظيف، قبل أن تتأجل مواجهة الإياب التي سيحتضنها ستاد القاهرة إلى الرابع من شهر نوفمبر الحالي، بعد إصابة عدد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت تقارير عديدة أن بانون وقع بالفعل عقود انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي المصري، كما قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات إذاعية صباح اليوم الاثنين إن موعد انضمام بانون لم يتحدد، انتظارًا لحسم مصير مشوار فريقه في دوري أبطال أفريقيا.

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وخلال محاولة بعض الصحفيين التحدث مع بانون في مطار "محمد الخامس" بالدار البيضاء، قال اللاعب باللهجة المغربية: "تهنيت منكم" وهي الجملة التي تعني "تخلصت منكم"، في إشارة إلى رحيله عن الدوري المغربي.

وبدأ بانون البالغ من العمر 27 عامًا مشواره الاحترافي بقميص الرجاء عام 2013، ولعب معارًا بصفوف فريقي الوداد الفاسي ونهضة بركان، قبل أن يواصل مشواره بصفوف الرجاء، حيث يعد أحد أبرز نجوم الفريق منذ عام 2015.