الكشف عن التصنيف الجديد للجمعية العمومية لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، قيام اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد التصنيف الجديد للجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

ونشر الاتحاد المصري من خلال الصفحة الرسمية على "فيسبوك" " فور انتهاء الموسم الكروي 19-2020 الذي يحتسب بختام مسابقة الدوري الممتاز تم تصنيف الأندية التي يحق لها مشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد".

واختتم اتحاد الكرة بيانه "تم اعتماده من اللجنة الأولمبية المصرية حسب القانون".

وجاء التصنيف وفقاً لما أعلنه اتحاد الكرة على النحو التالي:

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ونشر اتحاد الكرة اسماء الأندية وفقاً للتصنيف الجديد، وقام بتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالأندية والترتيب بسبب خطأ داخل المستند.

وجاء التوضيح على النحو التالي:

رقم 28 نادي الحمام

رقم 74 بترول أسيوط

رقم 81 نادي الشرقية

رقم 96 اسمنت أسيوط

وعاد اتحاد الكرة ليوضح "جاري التواصل مع اللجنة الأولمبية لتحديد اسم النادي المقصود في رقم 96، حيث ورد في خطاب اللجنة أنه نادي اسمنت اسيوط، في حين ورد نفس النادي في رقم 74 أما نادي بترول أسيوط فقد ورد في القائمة برقم 20، وفور اتمام المراجعة سأبلغكم باسم النادي".