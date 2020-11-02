الأهلي يوضح الجوانب السلبية لتأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا

قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بتوضيح الجوانب السلبية لتأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيل لكرة القدم النسخة الحالية، والذي تأهل إليه الأهلي على حساب فريق الوداد الرياضي المغربي.

وقال عبد الحفيظ عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو: "هناك

حسابات فنية، الجانب السلبي في القرار هو أن اللاعبين قد وصلوا إلى فورمة فنية، والجانب الإيجابي قد يكون في استعادة بعض المصابين مثل رامي ربيعة ".

ووجه عبدالحفيظ رسالة لـ"أحمد فتحي" نجم

الأهلي المنتقل إلى صفوف بيراميدز، قائلًا:" قدم الكثير للنادي الأهلي، ونحن قدمنا نموذجا في احترام اللاعب، لكن قراره بالرحيل هو المسئول عنه، ونتمنى له التوفيق ".

وحول أزمة كهربا ومحمد فضل علق عبد الحفيظ قائلًا: "قدمنا مذكرة أيضا إلى لجنة الانضباط، ضد محمد فضل، وسنذهب لأبعد مدى لحماية اللاعب، وحماية لاعبي النادي الأهلي ".