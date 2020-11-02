الأهلي يكشف أخر تطورات المصابين وموقف محمود متولي

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أخر التطورات في حالة اللاعبين المصابين، وعلى رأسهم النجم سعد سمير الذي يغيب عن الملاعب منذ فترة طزيلة .
وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: " سعيد باقتراب عودة سعد الدين سمير، وكريم نيدفيد، هناك تحسن شديد فيحالة نيدفيد بعد الابتعاد عن الملاعب، متولي يسير في برنامجه التأهيلي بشكل جيد، ومحمد محمود نثق في عودته بشكل قوي ".
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن أي لاعب يتجاوز داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة لابدأن ينال العقاب ، وقال "لا أحب الحديث عن موقف رمضان صبحي، بعد رحيله عن الأهلي " .
وحول واقعة بادجي مع رمضان، قال" أي لاعب من الوارد يدخل في مشادة مع لاعب خارج النادي، ولكن داخل أرض ملعب مختار التتش ووجود الجهاز الفني واللاعبين، لابد أن يحترم الجميع اللوائح والقوانين، وحق النادي لابد أن يرجع سواء على الكبير أو الصغير ".
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