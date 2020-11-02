إصابة توتي بفيروس كورونا

تعرض فرانشيسكو توتي، أسطورة نادي روما الإيطالي للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد أيام من وفاة والده.
وذكرت بعض التقارير الصحفية، أن توتي تعرض للإصابة بعدوى كوروناهو وزوجته إيلاري، بعدما ظهرت عليه بعض الأعراض.
ويخضع توتي للحجر في منزله بمدينة تورينو وفقًا للبروتوكول الطبي.
وظهرت أعراض كورونا على توتي، ليتأكد إصابته بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة، حيث يعانى توتي من الحمي والضعف.
وكان إنزو والد توتي، توفي يوم 12 أكتوبر الماضي، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، فيما أصيبت والدته بالعدوى في الوقت ذاته.
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