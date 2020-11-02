اخبار الرياضه

إصابة توتي بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تعرض فرانشيسكو توتي، أسطورة نادي روما الإيطالي للإصابة بفيروس المستجد "كوفيد19"، بعد أيام من وفاة والده.

وذكرت بعض التقارير الصحفية، أن توتي تعرض للإصابة بعدوى كورونا

هو وزوجته إيلاري، بعدما ظهرت عليه بعض الأعراض.

ويخضع توتي للحجر في منزله بمدينة تورينو وفقًا للبروتوكول الطبي.

Advertisements

 وظهرت أعراض كورونا على توتي، ليتأكد إصابته بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة، حيث يعانى توتي من الحمي والضعف.

وكان إنزو والد توتي، توفي يوم 12 أكتوبر الماضي، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، فيما أصيبت والدته بالعدوى في الوقت ذاته.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة توتي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا