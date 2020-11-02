المصري يبحث عن بديل محمود وادي

يبحث الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي، بقيادة علي ماهر عن تدعيم مركز المهاجم، بعد رحيل الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق إلى بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأعلن نادي المصري البورسعيدي، انتقال محمود وادي إلى فريق بيراميدز، بداية من الموسم المقبل، بعد التوصل إلى اتفاقيرضي الطرفين.
ويسعى علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي، إلى التعاقد مع مهاجم سوبر، من أجل تعويض وادي الذي كان يشغل مركز رأس الحربة في اَخر موسمين.
ويناقش علي ماهر التعاقد مع مهاجم من خلال السير
ولم يستقر ماهر على ضم أي لاعب في هذا المركز حتى الَان، خاصة وأن هذا المركز حساسًا للغاية.
ويمتلك نادي المصري في هذا المركز النيجيري أوستن أموتو وأحمد جمعة.
ونجح فريق المصري في ضم أحمد شديد قناوي، ظهير أيسر نادي الإنتاج الحربي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.
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