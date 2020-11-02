منتخب مصر أولاد وبنات تحت 18 سنة لكرة السلة 3x3 يتأهل لكأس العالم

تأهل المنتخب المصري لكرة السلة 3x3 تحت 18 سنة للأولاد والبنات إلى كأس العالم 2021 بالمجر.

وتقام بطولة كأس العالم المقبلة في المجر وتحديدًا شهر أغسطس في الفترة من 24 لـ 29 من الشهر نفسه.

ويقود المنتخب المصري تحت 18 سنة للأولاد الكابتن محمد سمير، فيما يقود الكابتن هيثم عيد الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 18 سنة للبنات.

ومن جانبها علقت كابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس لجنة 3x3 على تأهل المنتخبين إلى كأس العالم في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد

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المصري لكرة السلة حيث قالت "التأهل إلى كأس العالم يكون بناءً على تصيف الاتحاد الدولي".

وأضافت "منذ العام الماضي ومصر تتسيد قارة إفريقيا في منافسات هذه المرحلة السنية ونتصدر التصنيف بجانب تتويج منتخب الأولاد ببطولة إفريقيا وهو ما أكد أحقيتنا في التواجد في المحفل العالمي العام المقبل".

وتابعت رحاب "التأهل لكأس العالم جاء بناءً على خطة مدروسة تم مباركتها من جانب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور مجدي أبو فريخة وجميع

أعضاء مجلس الإدارة بجانب التنسيق مع لجنة المنتخبات التي يترأسها الأستاذ عمرو مصيلحي، تأهلنا إلى كأس العالم هو ثمار ونتاج مجهود بذله كل من سبق ذكر إسمه".

وأستكمل عضوة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة تصريحاتها "بطولة الدوري 3x3 تحت 18 سنة تستكمل منافساتها في الوقت الحالي بمشاركة جميع الأندية حيث يمثل كل نادي فريق سلة 5x5 بجانب فريق سلة 3x3 في خطوة منا لزيادة انتشار اللعبة حيث نهدف لتمثيل مصر في الاولمبياد المقبلة بعد اعتمادها كلعبة أولمبية".

واختتمت رحاب الغنام تصريحاتها "وزارة الرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي تبارك خطوات الاتحاد في زيادة شعبية لعبة 3x3 ونسير في خطوات منتظمة من أجل إيجاد حافز رياضي للاعبين واللاعبات"