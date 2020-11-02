سيد عبدالحفيظ معلقًا على أزمة كهربا ومحمد فضل: "لن يفرض علينا أحد معاقبة لاعب لم يخطئ"

تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أزمة محمود عبدالمنعم كهربا مع محمد فضل خلال حفل تتويج الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "كنا نترفع عن بعض الأشياء، كنا في لحظة تتويج وسعادة بالتتويج بالدوري، ولو حدث أمر غير مقبول كنا نترفع عنه".

وأكمل: "أصدرنا تصريحات لنؤكد كل التقدير للجميع، لن يفرض علينا أحد معاقبة لاعب لم

يخطئ، الأمر كانت مشادة خفيفة، وبناء عليه أكدنا الاحترام والتقدير وابتعدنا عن الموضوع، لرغبتنا في عدم تضييع الفرحة، كما أن فضل من أبناء النادي الأهلي".

وواصل: " أي شخص شاهد الفيديو سيعرف من المخطئ في الفيديو، ولم نكن نريد تصعيد الأمور، كهربا هو صاحب الحق، طالما سيتم تصعيد الأمر إلى لجنة الانضباط ".

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وتابع: " لم أكن أريد أن اتحدث في الموضوع تمامًا، ولكن ما سيقول لهم في لجنة الانضباط، أن اللاعب تجاوز ولم يكن موجود في المكان المخصص له؟! ".

وأردف:" لدينا ثقة في الجهاز الفني، والأمر الوحيد المتعلق باستبعاد كهربا من المنتخب يكون "فني"، وأعتقد أن حسام البدري لن يتخذ الأمور بـ"شخصنة ".

وأتم: "قدمنا مذكرة أيضا إلى لجنة الانضباط، ضد محمد فضل، وفي حيثيات عقاب كهربا عقب مباراة السوبر، أن السبب الأول لايقاف كهربا أنه كان السبب الرئيسي في اشتعال الأزمة عقب المباراة، سنذهب لأبعد مدى لحماية اللاعب، وحماية لاعبي النادي الأهلي ".