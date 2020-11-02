مدرب الرجاء: نخشى تكرار الأخطاء التحكيمية أمام الزمالك

أبدى جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، خشيته من أخطاء التحكيم في مباراة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل فريق الرجاء المغربي ضيفًا ثقيلًا على نادي الزمالك يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال السلامي في تصريحات لجريدة المنتخب المغربية: "كل ما نتمناه أن تكون المباراة بإدارة تحكيمية عادلة، خاصة في ظل وجود تقنية الفيديو المساعد".

وأضاف: "نخشى من تكرار ما حدث معنا في مباراة الذهاب، لقد عانينا من أخطاء تحكيمية واضحة بعدم احتساب

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ركلة الجزاء وأخطاء واضحة لنا، ولكن تركيزنا منصب على المباراة داخل الملعب".

وكانت قد خرجت بعض التقارير الصحفية المغربي، التي تشير إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد عين الجامبي باكاري جاساما حكمًا لمباراة الزمالك والرجاء.

وكان فريق الرجاء قد خسر مباراة الذهاب بهدف نظيف أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما على مركب محمد الخامس.