أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق لقب البطولة المحلية الأهم، مؤكدًا بأن الهدف القادم هو الحصول على لقبدوري أبطال أفريقيا.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نجحنا فيتحقيق البطولة المحلية الأهم وهي الدوري، ووصلنا للهدف الأول، ونسعى لتحقيق دوري أبطال أفريقيا ".
وأضاف: "نجحنا في ختام بطولة الدوري بشكل جيد، ولكن الفرحة الأكبر ستكون بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا".
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبدالحفيظ: الفرحة الأكبر ستكون بحسم لقب دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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