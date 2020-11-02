سيد عبدالحفيظ: الفرحة الأكبر ستكون بحسم لقب دوري الأبطال

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق لقب البطولة المحلية الأهم، مؤكدًا بأن الهدف القادم هو الحصول على لقب

دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نجحنا في

تحقيق البطولة المحلية الأهم وهي الدوري، ووصلنا للهدف الأول، ونسعى لتحقيق دوري أبطال أفريقيا ".

وأضاف: "نجحنا في ختام بطولة الدوري بشكل جيد، ولكن الفرحة الأكبر ستكون بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا".