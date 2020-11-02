بعد استبعاد أحمد فتحي .. تعرف على ترتيب كباتن منتخب مصر

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن ترتيب كباتن منتخب مصر، بعد استبعاد أحمد فتحي لاعب الأهلي من صفوف الفريق القومي .

قال مصدر إن ترتيب الكباتن في المنتخب كالتالي:

عبد الله السعيد

عمرو السولية

محمد صلاح

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محمد النني

أحمد حجازي

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول

لكرة القدم بقيادة حسام البدري أسماء المنضمين من لاعبي الأهلي لقائمة الفريق الوطني استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون .

واللاعبون المنضمون هم: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحمدي فتحي .

وينضم هؤلاء اللاعبين إلى تدريبات المعسكر المفتوح بعد غد الأربعاء، صرح بذلك الكابتن محمد بركات مدير المنتخب وأكد أن الفريق يبدأ معسكره المفتوح غدا الثلاثاء .