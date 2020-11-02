رسميًا..حسام حسن ينجح في استعارة عمار حمدي من الأهلي

أنهي نادي الاتحاد السكندري المصري إجراءات ضم عمار حمدي لاعب وسط الأهلي لمدة عامين على سبيل الإعارة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد إن عمار حمدي رحل على سبيل الإعارة لمدة عامين إلي الاتحاد السكندري مقابل 5 ملايين جنيه.

وأضاف أن عمار حمدي مدد تعاقده مع الأهلي قبل الرحيل لمدة خمس سنوات بداية من الموسم المقبل.

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وأوضح أن رغبة عمار حمدي في المشاركة أساسيًا لمنحه فرصة التواجد في صفوف المنتخب الأوليمبي المصري بأولمبياد طوكيو وراء الموافقة على إعارة اللاعب.

وشدد أن الاتحاد السكندري حصل على كريم يحيي لاعب الأهلي بنظام البيع مع وجود بند في التعاقد يقضي بأستعادته مقابل دفع مبلغ مالي معين.

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