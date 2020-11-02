ماذا قال حارس الشباب بعد التغلب على النصر في قمة الدوري السعودي؟

أعرب الليتواني جايدرايوس ارلايوسكايس حارس مرمى الفريق الأول بنادي الشباب السعودي عن سعادته البالغة عقب الفوز على النصر 2 / 1 أمس الأحد في الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).
وأكد ارلايوسكايس عقب المباراة في تصريحاته لقناة “السعودية الرياضية” :”مثل هذه المباريات هي من تصنع الفارق ونحن نريد بناء فريق قوي والفريق يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الجدد والفوز على فريق بحجم النصر يساعدنا في بناء الفريق وتحقيق أهدافنا”.
وأضاف الحارس الليتواني أن الهدف الذي سكن مرماه لم يكن سهلًا كما تخيل البعض.
وأعرب ارلايوسكايس عن ثقته في قدرة وإمكانيات لاعبي الشباب على الوصول بعيدًا في الموسم الحالي.
وتساوى الشباب مع الفتح والهلال والفيصلي المتصدرين لجدول الترتيب برصيد سبع نقاط.
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