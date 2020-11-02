روي فيتوريا يتأسف لجمهور النصر بعد تذيل الدوري السعودي دون نقاط

أعرب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر السعودي عن أسفه عقب الخسارة أمام الشباب 1 / 2 اليوم الأحد في الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال فيتوريا لقناة “السعودية الرياضية” عقب المباراة إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام فريق جيد ولاعبي النصر قدموا أقصى ما لديهم.

وأضاف فيتوريا أن النصر كان من الممكن أن يسجل قبل أن يستقبل الهدف الثاني لكنها كرة القدم القاسية ،مشيرًا إلى أن فريقه لم يستحق الخسارة.

وأوضح فيتوريا أنه لا يتحجج بالتحكيم ولكن هدف الشباب الأول جاء من تسلل كما أن بيتروس يستحق ركلة جزاء.

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وأكد فيتوريا أن الفريق مع عودة اللاعبين وأكتمال صفوف الفريق سيكون أفضل، مشددًا أنهم يعلمون تمامًا أن الفريق خسر ثلاث مباريات متتالية ولكنهم سيعملون على تصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة.

ورفض فيتوريا تحميل خط دفاع الفريق الهزيمة ،مؤكدًا أنهم قدموا مباراة كبيرة وأن الخطأ وارد في كرة القدم.

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