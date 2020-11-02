حالات كورونا اليوم | صدمة لزيدان.. ريال مدريد يحدد هوية اللاعب المصاب

تعرض المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان لصدمة جديدة قبل مواجهة الإنتر في دوري أبطال أوروبا بعدما أعلن النادي هوية لاعبه المصاب بفيروس كورونا.

وأفصح ريال مدريد عن إسم اللاعب الذي ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا ايجابية في عينته يوم أمس الأحد وهو المدافع الدولي البرازيلي “إيدير ميليتاو“.

وأعلن النادي إصابة المدافع البرازيلي في ‏بيان رسمي جاء فيه: “يبلغ نادي ريال مدريد أن لاعبنا إيدير ميليتاو قد ظهرت نتيجته إيجابية في اختبارات فيروس كورونا التي أجريت صباح يوم الأحد”.

وأضاف البيان: “جميع اللاعبين الآخرين والجهاز التدريبي للفريق الأول، وكذلك جميع موظفي النادي الذين يعملون معهم بشكل مباشر، ظهرت نتائجهم سلبية في نفس الاختبار”.

وتنضاف هذه المشكلة إلى المشاكل التي يحاول زيدان حلها، خاصة في مركز الظهير الأيمن حيث كان ينوي إشراك “إيدير ميليتاو” في هذا المركز لتعويض غياب كل من “داني كارفاخال وناتشو فرنانديز وألفارو أودريوزولا”، بالإضافة إلى معوضهم الاخير الذي أصيب في مباراة هويسكا الماضية “لوكاس فاسكيز”.

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