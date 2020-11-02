رئيس النصر السعودي: لا مفر من الحكام الأجانب

أكد صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي أن ناديه سيطالب بحكام أجانب لإدارة مباريات فريقه المقبلة.

وأعرب السويكت عن غضبه عقب الخسارة 1 / 2 أمس الأحد أمام الشباب في الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وكتب السويكت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر” :”‏النصر بمن حضر .. وأعتقد أن قرار الاتحاد السعودي بتحديد عدد الحكام الأجانب المسموح لكل فريق جانبه الصواب وغير عادل .. وسنطالب بحكام أجانب لجميع مبارياتنا القادمة”.

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وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر قرارًا بأحقية كل فريق في الإستعانة بحكام أجانب في 7 مباريات بحد أقصى.

وشهدت مباراة النصر والشباب اعتراض المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر على القرارات التحكيمية، مؤكدًا أحقية فريقه في الحصول على ركلة جزاء كما أوضح أن كرة الهدف الأول لنادي الشباب جاءت من تسلل.

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