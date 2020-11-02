سوق الانتقالات | محنة برشلونة تجبره على تذكر مدافع مانشستر سيتي

ما زال نادي برشلونة يفكر في الضغط مرة أخرى من أجل التوقيع مع مدافع مانشستر سيتي الشاب “ايريك جارسيا” خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد النقص الواضح الذي يعاني منه رونالد كومان في خط الدفاع.

وعانى المدرب الهولندي خلال مباراة يوفنتوس الايطالي من غياب مدافعين بدلاء بالفريق حيث توفر على كليمنت لينجليه وأراوخو فقط مع ايقاف جيرارد بيكيه واستمرار غياب صامويل أومتيتي ما جعل الخيارات ضيقة أمام مدرب البلوجرانا.

وحاول برشلونة التوقيع مع جارسيا في الصيف الماضي لكنهم فشلوا في ذلك وسيكون لديهم شهر آخر في الفترة من 4 يناير حتى 1 فبراير مطلع العام القادم لإتمام الصفقة هذا الشتاء.

ووفقاً لصحيفة “السبورت الكتالونية” سيقدم برشلونة ثمانية ملايين يورو وهو أقل مما عرضوه في الصيف حيث يشعر البلوجرانا أنه لا ينبغي عليهم دفع أكثر من ذلك بكثير لأن المدافع الدولي الاسباني يمكنه مغادرة مانشستر سيتي مجانًا في الصيف المقبل عند انتهاء عقده.

Advertisements

ويضيف تقرير السبورت أن عرض برشلونة لن يشمل أي إضافات عكس ما كان عليه الحال العرض المقدم خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، ومع أن الوضع المالي للنادي بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو ليس مثاليًا لكنه لن يعيق إتمام الصفقة.

وسيلتقي هذا الأسبوع المدير الرياضي لبرشلونة “رامون بلانز” والمدرب رونالد كومان للحديث عن سوق الانتقالات الشتوي لتعزيز نقاط ضعف الفريق.

ومع ذلك، وقبل القيام بأي تعاقد جديد في يناير، يحتاج برشلونة أولاً إلى الاتفاق على تخفيض الأجور مع اللاعبين للسماح للنادي ببعض المجال للتنفس ماليًا.

يذكر أن برشلونة لديه بالفعل اتفاق مبدئي مع ايريك جارسيا، الذي غادر النادي إلى مانشستر سيتي في عام 2017 وأوضح أنه لا يريد تمديد عقده مع فريق بيب جوارديولا.

..