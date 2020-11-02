بوجبا بعد هفوته الساذجة أمام ارسنال: أتقبل اللوم!

تقبّل بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد اللوم بعد خسارة ناديه 1-صفر على أرضه أمام أرسنال حيث أرتكب ركلة جزاء حسمت النتيجة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وارتكب بوجبا الخطأ ضد هيكتور بيليرين مدافع أرسنال داخل منطقة جزاء يونايتد في خطأ وصفه اللاعب نفسه “بالساذج”، ونفذ بيير إيمريك أوباميانج الركلة بنجاح ليسجل الهدف الوحيد.

وقال بوجبا الفائز بكأس العالم مع فرنسا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “نعرف أننا قدمنا أداء متواضعًا. بالنسبة لي لا يمكن أرتكاب الخطأ بمثل هذه الطريقة”.

وأضاف “كنت أعتقد أني سألمس الكرة لكني لم أفعل. كلفت الفريق الهدف بهذه الركلة. لم يكن من المفترض أن ارتكب ركلة الجزاء بهذه الطريقة.

“ربما كنت أشعر بإرهاق وبصعوبة في التنفس وهو ما جعلني أرتكب هذا الخطأ الساذج. سأتعلم من ذلك. لست من أفضل اللاعبين في الدفاع داخل المنطقة وسأعمل على تحسين ذلك”.

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وتابع اللاعب العائد لتشكيلة يونايتد الأساسية بعد خروجه منها عقب الخسارة 6-1 أمام توتنهام هوتسبير الشهر الماضي “يجب أن نلعب بشكل أفضل كفريق أو بشكل شخصي أيضًا، وسيبدأ الأمر من جانبي”.

وأبدى أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد إحباطه بسبب إخفاق فريقه رغم العرض الرائع في الفوز 5-صفر على رازن بال شبورت لايبزيج في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي ولم يكن بوسعه الدفاع عن بوجبا.

وقال المدرب النرويجي “كان يجب أن يقف على قدميه ويبقى ثابتًا. يعرف بول أنها لمسة بسيطة لم يكن من المفترض أن يرتكبها”.

وأضاف “ظهرنا بشكل مهتز وكنا نمرر الكرة بشكل مبالغ فيه ولم يكن تبديل المراكز حاضرًا. سارت الكثير من الأمور بشكل سيء جدًا في المباراة ولم يكن رد الفعل بالشكل الذي نريده”.

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