أعلن ريال مدريد إصابة احد لاعبيه بفيروس كورونا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة امام الإنتر غدًا الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على أنه إذا لم يتم اختبار اللاعب المصاب مرة ثانية من قبل ريال مدريد وتقديم نتيجته إلى الاتحاد القاري قبل ست ساعات من المباراة، فلن يتمكن من اللعب حتى لو ثبت عدم إصابته.
ويتطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراء اختبارات PCR قبل يوم أو يومين من كل مباراة في دوري أبطال أوروبا، لكن هذه النتيجة الإيجابية تعني أن ريال مدريد سيجري بالفعل المزيد من الاختبارات لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد من الحالات في الفريق.
وتم الكشف عن نتيجة إيجابية من خلال الاختبارات التي أجريت بعد مباراة هويسكا يوم السبت، مما أدى إلى إجراء اختبارات أخرى لاستبعاد المزيد من الحالات الايجابية في الفريق الملكي.
وسيتم إجراء اختبار ثانٍ على اللاعب المصاب لمعرفة ما إذا كان ما تم اكتشافه هو في الواقع حالة فيروس كورونا أو انه كان إنذارًا كاذبًا كما كان الحال مع مارتن أوديجارد سابقًا في بداية الموسم.
..
كانت هذه تفاصيل خبر حالات كورونا اليوم | ريال مدريد يعلن إصابة احد لاعبيه بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.