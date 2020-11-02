الاتحاد الآسيوي يمنح رخصة رسمية لـ 6 أندية من قطر

قررت لجنة تراخيص الأندية بمؤسسة دوري نجوم قطر، منح رخصة الاتحاد الآسيوي للعبة لستة أندية.

وذكر الموقع الرسمي لدوري نجوم قطر، اليوم الإثنين، أن اللجنة كانت قد عقدت إجتماعًا في 19 أكتوبر الماضي، ناقشت فيه طلبات الأندية الحصول على تراخيص الاتحاد الآسيوي قبل أن تعلن اليوم عن أسماء الأندية الحاصلة على الرخصة.

وأضاف الموقع أن الأندية الستة الحاصلة على رخصة الآسيوي هي السد والعربي والدحيل والريان والسيلية والغرافة.

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وتابع أن منح الرخص لتلك الأندية جاء بعد تقييم شامل من اللجنة للأندية ومدى قدرتها على تلبية المعايير المطلوبة للحصول على الرخصة من حيث البنية التحتية والمعايير القانونية والمالية وغيرها من المعايير، على أن يكون الترخيص صالحًا لمدة موسم واحد فقط.

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