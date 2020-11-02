أخبار باريس سان جيرمان | نيمار يناشد الخليفي لطي صفحة برشلونة!

نوى نجم باريس سان جيرمان “نيمار جونيور” طي صفحة برشلونة نهائياً حيث وافق على تجديد عقده في ملعب حديقة الأمراء إيماناً منه بالمشروع والهدف المنشود الذي كانوا قريبين جداً منه النسخة الماضية وهو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لموقع “فوت ميركاتو الفرنسي” فإن نيمار جونيور أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بقيادة القطري ناصر الخليفي برغبته في تجديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي وعدم النظر مجدداً لإمكانية العودة إلى مزاملة ليو ميسي في برشلونة.

وارتبط اللاعب الدولي البرازيلي بإمكانية العودة إلى كامب نو في الأشهر الـ 18 الماضية، بعد أن غادره صيف 2017 في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

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ومع ذلك، يزعم التقرير أنه تخلى الآن عن خطته للعودة إلى برشلونة وسيدخل الآن في محادثات تمديد العقد الأولية مع باريس سان جيرمان.

ورغم انفتاح باريس سان جيرمان على عرض عقد جديد للاعب البالغ من العمر 28 عامًا، إلا أن أولويتهم القصوى هي الاحتفاظ باللاعب الفرنسي كيليان مبابي وسط اهتمام متزايد بالمهاجم من قبل ليفربول وريال مدريد.

ويشاع أن نيمار يطلب استمرار راتبه السنوي الحالي البالغ 30 مليون يورو، لكن باريس سان جيرمان قد يرفض ذلك، وسيطلب تخفيضه ليصبح 25 مليون يورو مع دخوله في الثلاثينيات من عمره وبسبب تداعيات الأزمة الصحية الحالية.

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