تعرف على حكم مباراة بايرن ميونخ وريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تولي الحكم داني ماكيلي، مهمة إدارة مباراة ريد بول سالزبورج النمساوي وبايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الهولندي، أن الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، قرر إسناد مهمة تولي الإدارة التحكيمية للمباراة إلى ماككيلي بمعاونة كل من ماريو ديكس وهيسيل ستيجسترا في المباراة التي تقام على ملعب “ريد بول أرينا” في مدينة سالزبورج النمساوية والمقرر لها غدًا الثلاثاء.

ويتصدر بايرن ميونخ المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، بعد أن تغلب على كل من أتلتيكو مدريد الإسباني 4 / صفر ولوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة .1/2

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على الجانب الآخر يتذيل ريد بول سالزبورج ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد أن تعادل في الجولة الأولى أمام لوكوموتيف موسكو 2 / 2، قبل أن يخسر في الثانية أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2 / 3.

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