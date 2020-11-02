أخبار ريال مدريد | لعنة الظهير الأيمن تؤرق زيدان قبل مواجهة الإنتر في دوري أبطال أوروبا

يبدو أن لعنة الإصابات التي تلاحق ريال مدريد في مركز الظهير الأيمن ستستمر قبل مواجهة الإنتر مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة ضمن دور مجموعات من دوري أبطال أوروبا.
وشغل لوكاس فاسكيز مكان الأساسي داني كارفخال في الأسابيع الأخيرة بعد اصابة الخيار الثاني والخيار الثالث ناتشو فيرنانديز، لكن الظهير الدولي الإسباني قد يغيب عن زيارة الإنتر لملعب ألفريدو دي ستيفانو.
ووفقاً لصحيفة الماركا فمن المؤكد استمرار غياب الثلاثي داني كارفخال إلى جانب ألفارو أودريوزولا وناتشو فيرنانديز، ولكن مشاركة لوكاس فاسكيز وصفت على أنها مشكوك فيها من قبل المدرب زين الدين زيدان.
وخرج لوكاس الذي يلعب كجناح في الأصل في الشوط الثاني من فوز ريال مدريد 4-1 على هويسكا نهاية الأسبوع الماضي في الدوري الإسباني، وإذا فشل في اللحاق بالمباراة سيتوجه زيدان نحو إشراك “إيدير ميليتاو” كظهير أيمن.
ولا يزال النرويجي مارتن أوديجارد غائبًا عن كتيبة زين الدين زيدان، ومع ذلك، فقد إستعاد النجم إيدين هازارد خلال ساعة من اللعب ضد هويسكا ومن المتوقع أن يحتفظ البلجيكي بمكانه الأساسي ضد الإنتر.
وحصد ريال مدريد نقطة واحدة فقط من أول مباراتين في دوري أبطال أوروبا لعام 2020/21 بعد هزيمته على أرضه أمام شاختار دونيتسك وتعادل بشق الأنفس في آخر الثواني مع بوروسيا مونشنجلادباخ.
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