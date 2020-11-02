بيكيه يتهم الحكم “هيرنانديز” باستفزاز ميسي لهذا السبب!

وجه مدافع برشلونة جيرارد بيكيه اللوم على الحكم هيرنانديز هيرنانديز في اللقطة المثيرة للجدل التي جمعت حكم مباراة برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس و قائد برشلونة ليونيل ميسي نهاية الشوط الأول.

وأشهر الحكم هيرنانديز البطاقة الصفراء في وجه المهاجم الأرجنتيني في الدقيقة 39 من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله برسم مباريات الجولة الثامنة من الليجا بعد تسديد ميسي لكرة طائشة باتجاه الحكم احتجاجا على إحدى قراراته في حق برشلونة.

وأوضح جيرارد ‏بيكيه في النفق قبل الخروج إلى الشوط الثاني للحكم هيرنانديز هيرنانديز وفقاً للبرنامج التلفزيوني الشهير “التشرينجويتو” أن ميسي شعر بالتوتر بسبب الحكم ما جعله يقوم بتلك الحركة وأن الحكم هيرنانديز سبب ذلك لأنه لم يصفر عديد الكرات لصالحه.

وقال بيكيه لحكم المباراة في النفق المؤدي لملعب الافيس قبل بداية الشوط الثاني :”لم تطلق صافرة واحدة لأجله (أخطاء لصالح ميسي) من الطبيعي أنه يشعر بالتوتر”.

وشهدت اللقطة حديثاً مثيراً للجدل في اسبانيا بعد المباراة نظراً لمطالبة خبراء التحكيم في البلاد من الحكم هيرنانديز منح ليو ميسي البطاقة الحمراء مباشرة بدلاً من توجيه البطاقة الصفراء وذلك لعدم إحترامه لقاضي المباراة.

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