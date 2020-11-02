أزمة كورونا قد توصل خسائر آينتراخت فرانكفورت لحوالي 70 مليون يورو

ذكر نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني في بيان نشره اليوم الإثنين أنه يخشى مواجهة خسائر هائلة قد تصل إلى 70 مليون يورو (4ر81 مليون دولار) بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال أكسيل هيلمان عضو مجلس إدارة النادي في تصريحات لمجلة “كيكر” :”في الموسم المقبل، ستصل الخسائر بشكل سريع إلى ما بين 50 و70 مليون يورو، إذا استمر إقامة المباريات بدون جمهور خلال النصف الثاني من الموسم”.

وكانت منافسات الموسم الماضي من الدوري الألماني (بوندسليجا) قد توقفت في مارس مع بداية تفاقم أزمة كورونا، ثم جرى استئناف المنافسات في مايو بإقامة المباريات بدون جماهير، وقال هيلمان إن ذلك كلف آينتراخت ما بين 15 و20 مليون يورو.

وفي الموسم الجاري، لم تتمكن بعض الأندية من استضافة عدد محدود من المشجعين، قبل أن تشهد ألمانيا فرض إجراءات إغلاق عام مجددًا حتى نهاية نوفمبر الجاري على الأقل، لتقام جميع المباريات بدون حضور مشجعين.

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