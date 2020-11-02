شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة السباحة بجامعة قناة السويس بنادى هيئة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن دكتور احمد زكى رئيس جامعة قناة السويس انطلاق فعاليات بطولة الجامعة للسباحة بمشاركة عشرات اللاعبين واللاعبات من مختلف كليات الجامعة

وقال زكى ان البطولة تأتى فى اطار خطة الجامعة لاستمرار الانشطة الطلابية بالجامعة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

ووجه رئيس الجامعة الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على تخصيص نادى واحة 6أغسطس التابع للهيئة ليكون مقرا للمسابقات الخاصة ببطولة الجامعة

وقام دكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد المشاركين بالبطولة من الطلاب والطالبات مشددا على التزام الجميع بارتداء الكمامة فور الخروج من حمام السباحة تنفيذا لبروتوكول وتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية الخاصة بفيروس كورونا

واعلن انه سيتم تصعيد الفائزين بالبطولة الى بطولة الجامعات المصرية للمشاركة فى البطولة المجمعة للجامعات الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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