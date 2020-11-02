شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صراع الاهلي والزمالك على ضم لاعب بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجدد الصراع بين مسئوولي الاهلي والزمالك على ضم رجب بكار الظهير الايمن لفريق بيراميدز ،وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء جلسة مع تامر الحاس مع وكيل اللاعب من اجل اتمام المفاوضات في حالة موافقة موسيماني على ضم "بكار" ،في الوقت الذي كثف مسئوولو الزمالك مفاوضاتهم مع اللاعب من اجل الإنضمام للقلعة البيضاء الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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